Pittem eert gesneuvelde piloten op oorlogsvliegveld

Er komt een gedenkplaat aan de zendmast in Egem. Daar lag tot het begin van de Tweede Wereldoorlog een vliegveld.

Het vliegveld speelde in de Tweede Wereldoorlog een strategische rol. Het was de uitvalsbasis van het 9e en 11e smaldeel van het Eerste Luchtvaartregiment. Piloten deden van daaruit verkenningsvluchten boven het front om de opmars van de Duitsers in kaart te brengen.

Op 18 mei 1940 sneuvelden daar bemanningsleden Grabus en Debay bij een slechte landing. Het vliegveld zou nog een week operationeel blijven, uiteindelijk zouden ze alle vliegtuigen in brand steken zodat ze niet in Duitse handen zouden vallen.

Eerbetoon

Op aangeven van luchtvaartfanaat en hobbygeschiedkundige Lieven Vandecaveye uit Zwevezele komt er nu een gedenkplaat voor de twee. De onthulling is voorzien voor september dit jaar, het is dan exact 82 jaar geleden dat het vliegveld werd aangelegd.

Voor het herdenkingsmoment werkt Pittem samen met de vzw ‘Les Veilles Tiges’, de Koninklijke maatschappij van Pioniers en Oudgedienden van de Belgische luchtvaart. De gemeente nodigt ook een delegatie van de Belgische luchtmacht uit.