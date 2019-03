Piratenpartij ook in West-Vlaanderen

Bij de komende verkiezingen zal je in West-Vlaanderen voor het Vlaams parlement ook kunnen stemmen op de Piratenpartij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam de partij niet op.

Bij de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen bleken er te weinig kandidaten om ergens op te komen, nu heeft de Piratenpartij toch voldoende kandidaten voor een lijst, voor het Vlaams Parlement. Het gaat om allemaal nieuwe namen, die de partij later bekend maakt. Niet alleen in West-Vlaanderen, ook in Antwerpen en Luik zullen mensen kunnen stemmen op de Piratenpartij.

De Belgische tak van de Piratenpartij kwam voor het eerst op in 2010, na de val van de regering in 2009. De partij vindt dat de burger meer inspraak moet hebben in het beleid.