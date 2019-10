KV Oostende bevindt zich in moeilijk financieel vaarwater. Zo heeft de club 2 miljoen euro nodig om z'n licentie te halen. Enkele supporters proberen alvast een handje toe te steken met een ludieke actie.

Supportersclub 031 roept alle fans van KV Oostende via Facebook op om zich op 9 november voor-tijdens-en na de thuismatch tegen Moeskroen 'een stuk in de kraag te zuipen'. 'Want', klinkt het, '2 miljoen euro staat gelijk aan ongeveer 620.000 pinten op KVO.' Bekijk de link hier.