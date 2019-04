Pinguïnfamilie verfraait inkomhal luchthaven

Vanaf het begin van de paasvakantie tot eind 2019 kan elke luchthavenbezoeker in Oostende genieten van “kunst” in de centrale vertrekhal.

Vandaag werd in de luchthaven van Oostende het startschot van een gloednieuw kunstproject gegeven. Een van de blikvangers is de pinguïnfamilie van kunstenaar Hannes D’Haese - Le Compte. De installatie kreeg de naam “The travelling penguin family” mee en bestaat uit zo’n 27 pinguïns in totaal.

Asiel krijgt opbrengst

Het ‘beestige’ onderwerp blijkt niet toevallig gekozen te zijn. De kunstenaar wil namelijk de planeet met mens en dier helpen beter te maken met zijn kunst. Z’n motivatie vertaalt zich dan ook perfect naar het goede doel waaraan hij de tentoonstelling koppelt. De opbrengst van de verkoop van de pinguïns gaat namelijk integraal naar het dierenasiel van Oostende. De kunstinstallatie zal te bezichtigen zijn op het platform boven de infobalie ter hoogte van de lift.

Popart

Naast de pinguïns zal er later dit jaar ook een reeks van popartschilderijen te bezichtigen zijn aan de muur naast de check-in balies.