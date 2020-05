Steden en gemeenten breken zich momenteel het hoofd over hoe ze de winkels op een veilige manier kunnen heropenen. Brugge experimenteert met een nieuwe weginrichting in de Steenstraat. Pijlen moeten de shoppers de veilige weg wijzen.

Er zal geen verkeer worden toegelaten in De Steenstraat, en vanaf maandag ook niet in de Geldmuntstraat en de Noordzandstraat. Unizo is daar niet over te spreken, want zij willen net op de auto inzetten als vervoersmiddel voor de shoppers. Brugge wil de voetpaden voorbehouden voor de wachtrijen, en de rijweg als voetgangerszone.

