Pieter Vanspeybrouck stopt met wielrennen en wordt ploegleider

Dat maakte zijn ploeg, Intermarché-Wanty Gobert, vrijdag bekend. De 34-jarige Vanspeybrouck, de voorbije jaren de wegkapitein van de ploeg, wordt ploegleider bij het Waalse WorldTour-team.

"Ik koers met veel passie en had nog geen concrete plannen voor na mijn carrière gemaakt", zei de West-Vlaming in een reactie. "Het management zag in mij een toekomstige sportdirecteur en ik werd al snel enthousiast om deze opportuniteit met beide handen te grijpen. Het bijdragen aan mooie prestaties van het team is net wat me de voorbije jaren zo veel voldoening gaf. Eigenlijk maakt mijn volledige carrière me gelukkig. Deze zondag kom ik dan ook met opgeheven hoofd aan de startlijn in Drenthe, een trots gevoel dat waarschijnlijk met nostalgie gepaard zal gaan."

"Na de wedstrijd gaat mijn fiets enkel figuurlijk aan de haak, want ik kijk ernaar uit om op een ontspannen manier van fietstochtjes te blijven genieten. Ook het gezinsleven zal ik na deze carrièreswitch waarschijnlijk op een andere manier beleven. Ik wil mijn familie bedanken voor de steun bij al mijn keuzes en kan niet wachten om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen. Ik ben zeer benieuwd naar het verloop van deze functiewissel, waarin ik mijn rustig karakter waarschijnlijk als belangrijke troef kan gebruiken. Mijn competitiegeest kan ik in mijn toekomstige rol zeker en vast nog kwijt. De grootste uitdaging lijkt me om mijn huidige ploegmaten en vrienden binnenkort te gaan sturen. Bovenop de vele positieve reacties van de renners boezemt het feit dat de ploegleiding me de tijd geeft om me in te werken geeft me vertrouwen in. Ik kijk er echt naar uit om op een andere manier aan het succes van het team mee te werken."

Vanspeybrouck reed sinds 2017 voor het team van Wanty-Gobert. Voordien was hij jarenlang aan de slag bij Topsport Vlaanderen. Hij pakte in zijn profcarrière één zege, de Sparkassen Giro in 2011.