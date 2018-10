De Brugse schrijver Pieter Aspe zal dit jaar geen boeken signeren op de Boekenbeurs in Antwerpen. Dit doet hij uit protest met de toegangsprijs die je moet betalen.

De populairste misdaadauteur van Vlaanderen deed vorig jaar al zijn beklag over de toegangsprijs. Omdat hij zijn lezers niet in de kou wil laten staan, zorgt Aspe voor een alternatief. Op 1 en 11 november signeert hij namelijk zijn boeken in zijn Antwerpse stamcafé Kleine Tunnel.