Piet Lesage krijgt onderscheiding

Die prijs wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en bekroont elk jaar iemand die zich in de Ieperse regio heeft ingezet voor cultuur, erfgoed, milieu of mensen met een handicap. De bekroning is goed voor 12.500 euro.

Piet Lesage is huisregisseur van een toneelkring in deelgemeente Brielen en werkt al veel jaren de theaterwandelingen van de vzw nocturnes uit, als regisseur, acteur en voorzitter. Hij is ook van bij het prille begin betrokken bij het Dranouter Festival, als secretaris, persverantwoordelijke en bestuurslid. Wie de voorbije 40 jaar maar enige interesse voor cultuur in de Ieperse regio vertoonde, kent Piet Lesage.

"Ik weet niet of iedereen mij kent. Wat doet dat met mij? Ik doe de dingen waarmee ik al jaren bezig ben met veel plezier, met veel overgave. Als je de dingen graag doet, dan kijk je niet op een uur, je kijkt niet of het laat wordt. Je ontmoet ook veel mensen. Je komt in contact met veel enthousiaste mensen."