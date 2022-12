Piet Huysentruyt is jarig: “sixty is the new forty”

In al die jaren heeft Piet huysentruyt 3,6 miljoen boeken verkocht in Vlaanderen.

“Aan 50 had ik meer, ik ga niet zeggen een depressief gevoel, maar toch zoiets van dat is toch wel de helft van uw leven en vanaf nu ga je naar de andere helft. En die is korter dan 50, want je mag al blij zijn als je 70 of 80 wordt. Ja 60, laat ons zeggen is met veel goesting the new forty, klinkt het.