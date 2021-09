Piet Chielens neemt afscheid van In Flanders Fields, maar toch niet helemaal

Het is morgen de laatste werkdag van Piet Chielens in het Ieperse In Flanders Fields Museum. Hij is in mei 65 geworden en gaat met pensioen.

Piet Chielens startte in 1995 met de werkgroep die het museum moest voorbereiden. In september 1996 kwam hij in dienst bij de stad Ieper. Het In Flanders Fields Museum opende in april 1998 de deuren. Ondertussen is het onder de leiding van Piet Chielens uitgegroeid tot één van de meest succesvolle musea in Vlaanderen. Momenteel werken er meer dan 30 mensen vol- of deeltijds voor het IFFM.

Een hoogtepunt voor Chielens is het bezoek van de Europese leiders aan het museum in 2014. "De herinnering van de Eerste Wereldoorlog bekijken vanuit Europees perspectief is ontzettend belangrijk. Ook voor Europa zelf. Ik denk dat waar de littekens van de Eerste Wereldoorlog zich aftekenen, dat de mensen daar best begrijpen dat we zoiets als een Europa nodig hebben."

Geen definitief afscheid

Een definitief afscheid wordt het zeker niet. Piet Chielens blijft als vrijwilliger betrokken bij In Flanders Fields. Zijn vingers jeuken al om vanaf nu verhalen te schrijven, die te lang zijn blijven liggen. "Ik denk dat er voornamelijk een aantal burgerverhalen wachten op een nieuwe aanpak. We hebben veel te lang de oorlog eenzijdig bekeken, alleen maar als iets militairs. En dat is het natuurlijk ook gedeeltelijk. Maar het slachtoffer van alle oorlogen dat het snelst vergeten wordt, is het burgerslachtoffer, dus daar wil ik zeker een bijdrage aan leveren."

Stephen Lodewyck is de nieuwe directeur van het In Flanders Fields Museum Ieper. Hij werd geselecteerd door een jury met interne en externe leden.