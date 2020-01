Piet Allegaert knap 4de in Ronde van San Juan

Het was de Columbinaan Fernando Gaviria (UAE) die zijn eerste overwinning van het seizoen haalde. Hij wordt meteen ook leider in de Ronde van San Juan.

Andere West-Vlaming Bert Van Lerberghe (Deceuninck-Quick.Step) werd knap 9de.

Etapa / Stage 2



Final de carrera, ganó # 51 @FndoGaviria !



El sprinter de @TeamUAEAbuDhabi se impuso en la línea de meta en la segunda etapa de la Vuelta a San Juan 2020.

The sprinter from @TeamUAEAbuDhabi won the second stage of the Vuelta a San Juan 2020. pic.twitter.com/k6oV0CPmIF

— Vuelta a San Juan OK (@vueltasanjuanok) January 27, 2020