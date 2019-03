Dat schrijven verschillende kranten. De zakenman kocht zich in bij de beursgenoteerde weefgetouwenproducent Picanol in Ieper en is ook hoofdaandeelhouder van Tessenderlo Chemie. Hij heeft een vermogen van zowat 1,4 miljard dollar wat hem globaal op plaats 1.605 zet in de lijst van rijkste mensen op aarde.

De rijkste Belg is Eric Wittouck, onder meer van Tiense Suiker. Wereldwijd is dat de Amerikaan Jeff Bezos, de topman van de e-commercereus Amazon. Hij heeft een vermogen van 131 miljard dollar.