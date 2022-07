Picanol (Ieper) wil samensmelten met Tessenderlo Group

De bedrijven Picanol Group en chemiegroep Tessenderlo willen de handen in elkaar slaan en één bedrijf vormen. Picanol heeft zijn hoofdvestiging in Ieper.

Picanol Group is een weefgetouwenproducent die wereldwijd actief is in machines en technologie. Tessenderlo Chemie is actief in de chemische sector.

Vandaag hebben beide bedrijven aangekondigd dat ze hun groepsstructuur eenvoudiger en transparanter willen maken. Dat willen ze doen door die te combineren in één industriële groep met op termijn één beursnotering met één raad van bestuur.

Eind 2015 was er al eens een fusiepoging, maar toen was er onvoldoende steun. Ondernemer Luck Tack controleert beide bedrijven.

"Geen impact op huidige tewerkstelling"

In het kader van de voorgestelde transactie zullen de referentieaandeelhouders Luc Tack en Patrick Steverlynck de aandelen Picanol Group in hun bezit inbrengen als gevolg van een vrijwillig openbaar ruilbod door Tessenderlo Group.

"Zowel Picanol Group als Tessenderlo Group zijn de voorbije jaren sterk geëvolueerd. Door de combinatie van de kasstromen van alle businessunits kunnen er gemakkelijker door de economische cycli heen overnames en investeringen gerealiseerd worden", klinkt het in een persbericht.

Het doel is dat Picanol Group integraal deel zal uitmaken van Tessenderlo Group en als businessunit opgenomen wordt in het segment Machines & Technologies. Gecombineerd zal de groep kunnen rekenen op meer dan 7.000 toegewijde medewerkers. "De voorgenomen transactie zal geen impact hebben op de huidige tewerkstelling", klinkt het.