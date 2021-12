Picanol bouwt nieuw hoofdkwartier, in Ieper

Picanol Group gaat een nieuw hoofdkantoor bouwen in zijn thuisbasis Ieper. Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan 450 medewerkers en komt op het huidige bedrijfsterrein, tussen het eigen trainingscentrum en de Zuiderring. Zo zorgt Picanol voor een duurzame verankering van de groep in Ieper.

Qua architectuur sluit het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor – in de vorm van een schietspoel – aan bij de geschiedenis van Picanol als weefmachinebouwer. Het gebouw is een ontwerp van AAVO Architects en is in totaal goed voor 20.000 vierkante meter vloeroppervlakte (incl. 7.500 vierkante meter parkeergarage en kelder).

Plaatsgebrek

Door de groei in de voorbije jaren kampt Picanol Group al geruime tijd met plaatsgebrek op het huidige bedrijfsterrein. Het nieuwe hoofdkantoor zal bestaan uit een basisgedeelte van twee verdiepingen met daarin onder meer een ruime lobby, onthaalruimtes voor bezoekers, vergaderzalen, een auditorium en kantoren. Op de twee bovenliggende ovaalvormige verdiepingen worden kantoren, vergaderruimtes, een bedrijfskantine én een dakterras ondergebracht. De toegang tot het nieuwe hoofdkantoor voor auto- en fietsverkeer is gepland via een nog te bouwen op- en afrit aan de Zuiderring.

Duurzaamheid centraal

Het gebouw wordt uitgerust met de modernste technieken en materialen om het zo duurzaam en energievriendelijk mogelijk te maken. Er zal onder meer gebruik gemaakt worden van grondwarmte en zonne-energie. Er komt ook een zone met groendak en de omgeving wordt ingericht volgens de meest actuele inzichten voor zacht natuurbeheer.

Klaar in 2024

De start van de bouwwerkzaamheden in Ieper is gepland voor het tweede kwartaal van 2022. De werkzaamheden zullen maximaal 2 jaar in beslag nemen. Het nieuwe hoofdkantoor zou volgens planning in 2024 in gebruik genomen worden.