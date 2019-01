Piano's Maene neemt Nederlands bedrijf over

Samen zullen ze de krachten bundelen om de meest toonaangevende pianoleverancier in België en Nederland te worden. Piano’s Maene bestaat 80 jaar en is de meest professionele speler op de Belgische markt. Het bedrijf telt 61 werknemers. Ypma Piano’s heeft een al even rijke pianogeschiedenis en bestaat 150 jaar. Het is met 25 werknemers het grootste en meest professionele pianobedrijf van Nederland, en heeft zijn hoofdzetel in Alkmaar.

Hofleveranciers

Zowel Maene als Ypma zijn hofleverancier en zijn samen goed voor een totale omzet van meer dan 17 miljoen euro. Piano’s Maene nam de aandelen over van Ypma Piano’s en het dochterbedrijf zal in Nederland verder groeien onder de naam “Maene-Ypma piano’s”.

De overname is voor Piano’s Maene de ideale hefboom voor de Nederlandse markt. Maene wordt nu exclusief invoerder van de instrumenten van Steinway & Sons voor zowel België als Nederland, en zal zijn eigen merken Doutreligne en rechtsnarige concertvleugels nu ook in Nederland nog beter bij de pianist kunnen brengen.

Technici

Ypma beschikt bovendien over een topteam met de beste expert-pianotechnici van Nederland, en is vaste pianoleverancier in de grootste concerthuizen, zoals het Concertgebouw in Amsterdam. De technici zullen het huidige Maene-team aanvullen en vervolledigen. Maene is ook één van de grootste leveranciers van digitale piano’s in België en zal deze expertise ook verder via Maene-Ypma in Nederland uitrollen. Alhoewel er heel wat verschuivingen zijn, is de pianomarkt een stabiele en groeiende markt.