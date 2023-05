Piano's Maene uit Ruiselede neemt de drie vestigingen van Clavi’s Piano’s uit Nederland over. Het is daarmee op slag het grootste pianobedrijf in Europa.

Door de overname telt Maene 9 vestigingen, 5 in België en 4 in Nederland, met samen 110 werknemers. Clavi’s Piano’s is vooral actief in het populaire segment en geeft Maene een betere toegang tot de Nederlandse markt. Piano’s Maene zelf is in de hele wereld bekend als pianobouwer en hersteller. De twee bedrijven vullen elkaar zo perfect aan.