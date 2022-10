Piano uit schoolgebouw gehesen

Ondertussen tracht het Sint-Andreasinstituut om het verhaal achter de piano te achterhalen, samen emt pianobouwen Rönisch in Dresden. "Die piano staat eigenlijk al sinds de bouw van dit gebouw op de bovenste verdieping van 1986," zegt directeur Kristof Dewaele. "We vermoeden dat die van ergens anders vandaan komt, we weten niet van waar. Wat we wel zien is het merk, ’t is een Rönisch piano en een embleem dat de pianofabrikant leverancier was voor het Oostenrijks-Hongaars keizerrijk, dus we vermoeden dat dat een honderdtal jaar oud zou kunnen zijn."