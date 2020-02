Philip Soubry: 'Geen idee waar ik Coronavirus opliep'

De West-Vlaming die besmet is met het coronavirus weet niet waar hij het virus heeft opgelopen. Philip Soubry uit Moorsele zit in quarantaine in het ziekenhuis in Brussel nadat bij hem, eerder onverwacht, het virus is vastgesteld.

De man van 54 werkt in China in een vestiging van machinebouwer LVD uit Gullegem. Die fabriek ligt omwille van het Coronavirus nog stil tot 14 februari.

De besmette man is van het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek naar het Sint-Pieters-Ziekenhuis in Brussel gebracht. Hij voelt zich niet ziek en had dan ook niet verwacht dat hij besmet zou zijn. Hij maakt zich ook weinig zorgen. Om de twee dagen wordt hij getest, om te zien of hij het virus nog altijd draagt. Philip wil zo snel als mogelijk terug naar zijn vrouw in China, maar de komende tien dagen mag hij al zeker zijn kamer niet uit. (lees verder onder de foto).

Ook voor het bedrijf waarvoor hij werkt LVD uit Gullegem, komt het nieuws als een verrassing. De fabriek in China ligt op 100 kilometer van Wuhan waar het virus uitbrak. De fabriek was sowieso dicht tot 31 januari voor het Chinese Nieuwjaar maar ondertussen werd er nog geen dag gewerkt. Alles ligt er stil tot 14 februari. LVD produceert er lasersnijmachines, plooibanken en ponsmachines voor de Chinese markt. De impact op het bedrijf is eerder beperkt. En verwacht wordt dat de Chinese medewerkers de achterstand snel zullen inhalen, zodra de fabriek weer opengaat.

Bekijk ook: