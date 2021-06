PFOS in West-Vlaanderen: dit is de situatie bij ons

De grote PFOS-vervuiling in Antwerpen doet overal alarmbellen afgaan. De Vlaamse regering heeft dit weekend aan alle gemeentes gevraagd om na te gaan waar de brandweer regelmatig oefent met blusschuim, want vooral vroeger zat ook daar PFOS in.

Brandweerzone Fluvia in Zuid-West-Vlaanderen wijst al op het hoofdgebouw in Kortrijk, maar ook op de luchthaven van Wevelgem. Voor het opleidingscentrum Wobra in Zedelgem is er dan weer geen enkel risico.

"Bij Fluvia gaat het eigenlijk om 27 terreinen. We moeten heel ver terug gaan in de tijd. In bijna elke deelgemeente was er toen een kazerne. Waar een kazerne is, wordt geoefend, wel niet altijd ter plaatse. Vlaanderen is op zoek naar die historische vervuiling met dat PFOS schuim en dat gaat dan meer over structurele oefenterreinen, bijvoorbeeld in onze regio is dat het terrein aan de kazerne in Kortrijk, maar PFOS schuim wordt ook veelvuldig gebruikt op een vliegveld. Wij hebben een vliegveld in Wevelgem", aldus voorzitter van Fluvia, Francis Benoit.

PFOS is nefast voor het immuunsysteem en de vruchtbaarheid. Het is ook kankerverwekkend. Een geruststelling is dat oefenterreinen meestal afgelegen zijn. In Zedelgem waar het opleidingscentrum Wobra zit kunnen de inwoners op beide oren slapen.

"Onze brandweerschool in Zedelgem maakt enkel gebruik van oefenschuim dat honderd procent biologisch afbreekbaar is. Het bluswater wordt opgevangen en herbruikt. Het oefenschuim bevat dus geen PFOS", weet burgemeester Annick Vermeulen.

Op het terrein in Kuurne was al een bodemonderzoek gepland, men zal nu ook op PFOS screenen.