PFAS in wisselende concentraties in zeeschuim aanwezig

In het zeeschuim zijn wisselende concentraties PFAS aangetroffen, in het zeewater nauwelijks. Dat blijkt uit onderzoek van VITO in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Kustgangers hoeven zich geen zorgen te maken.

Metingen in 2021 en 2022 bevestigen dat zeeschuim PFAS kan bevatten en dat de concentraties PFAS kunnen veranderen afhankelijk van de plaats en het seizoen of tijdstip. Naar de oorsprong van PFAS in het zeeschuim is het gissen. Afzetting vanuit de Schelde is mogelijk, maar evengoed leiden andere stromingen of oorzaken tot de PFAS-afzetting.

Geen risico's

De gezondheidsrisico's voor kustgangers zijn echter beperkt volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Zwemmen, baden of spelen in zeewater houdt geen risico's in voor de gezondheid, omdat de concentraties PFAS in zeewater veel lager zijn dan in zeeschuim", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

"In het zeeschuim kunnen de concentraties hoger zijn, maar ook dat is niet altijd het geval en er is ook niet altijd zeeschuim aanwezig. Sporadisch in contact komen met zeeschuim is geen probleem. Maar het is wel aan te bevelen om het zeeschuim niet in te slikken en kinderen niet te laten spelen in het zeeschuim. Een goede hygiëne na een dagje strand is altijd verstandig: spoel uw lichaam af en was uw handen, zeker voor het eten."