PFAS gevonden op drie locaties in Deerlijk: preventieve maatregelen voor omwonenden

In juni vorig jaar besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. Het gaat om plaatsen waar in het verleden grote branden waren en dus mogelijk fluorhoudend blusschuim werd gebruikt. Die lijst werd aangevuld met kazernes en oefenterreinen van de brandweer, en enkele bedrijven waarbij er na een oriënterend bodemonderzoek aanwijzingen zijn van PFAS-verontreiniging.

Geen eieren, groenten en fruit

In de Hoogstraat 109 (de voormalige brandweerkazerne) en de bedrijfssites op de Houtekietstraat 16 en Oudenaardse Heerweg 76, zijn sporen van PFAS gevonden. Er volgt nu een beschrijvend onderzoek. Tot dan gelden voor de omwonenden preventieve maatregelen om eventuele blootstelling te vermijden.

Zo raadt het Agentschap Zorg en Gezondheid omwonenden binnen een straal van 100 meter aan om geen eieren van eigen kippen, geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit te eten. Gebruik grondwater niet als drinkwater en pas een goede handhygiëne toe.

Voor de omwonenden binnen een straal van 500 meter raadt het Agentschap aan om grond- of putwater niet te gebruiken als drinkwater en om er niet mee te koken. Gebruik het grondwater niet om je moestuin te bevochtigen of om zwembad(jes) te vullen. Het grondwater kan je wel nog gebruiken voor andere dingen zoals de auto wassen, het toilet doorspoelen, de oprit afspuiten en sierplanten water geven.

Verder bodemonderzoek

Er is bijkomend onderzoek nodig om de verontreiniging in kaart te brengen en te bepalen of er effectief een risico is voor mens en milieu. OVAM volgt de uitvoering van het bodemonderzoek op.