PFAS aangetroffen bij brandweersite in Langemark-Poelkapelle: "buurtbewoners moeten adviezen volgen"

Op het terrein van de brandweer in Langemark-Poelkapelle hebben ze verhoogde PFAS-waarden gevonden in het grondwater. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft daar recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren.

OVAM heeft de metingen uitgevoerd ter hoogte van Melkweg 2 in Langemark-Poelkapelle. Op verschillende meetpunten stelden ze verhoogde PFAS-waarden vast in het grondwater. Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de omwonenden in een gebied van 500 meter rondom de site van de brandweerkazerne om een aantal maatregelen te nemen om blootstelling te vermijden. Het chemische PFAS kan in blusschuim aanwezig zijn.

Maatregelen voor omwonenden

Het Agentschap raadt buurtbewoners aan geen grondwater te drinken, om er niet mee te koken of koffie te zetten, er geen moestuin mee bevochtigen en ook geen zwembad mee te vullen. Het water uit grondwaterpunten kunnen ze wel gebruiken om de auto te wassen, sierplanten water te geven of om het toilet door te spoelen.

Al stelt Zorg en Gezondheid gerust: “Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor de gezondheid. Het is pas bij langdurige blootstelling dat er op lange termijn gevolgen kunnen optreden", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om de adviezen goed op te volgen."



Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle bezorgt de mensen die in het gebied rond de brandweerkazerne wonen een brief met meer uitleg.

