Petra en haar team maken mondmaskers bij de vleet

In Ruddervoorde is een team van 40 vrijwilligers al weken aan de slag met het maken van mondmaskers.

Het initiatief kwam van Petra Couffez, die na het plotse overlijden van haar zoon iets wou doen om mensen te redden. "Hij zegt dat ik dat moet doen. Ik ga elke avond naar het kerkhof en dat ga ik hem vertellen. Dan kan ik daar een half uur zitten. Ja, het geeft me heel veel steun," getuigt ze.

Iedereen mee op de kar

Petra ging aan de slag, kreeg stof van een zaak uit Veldegem en al gauw had ze 600 mondmaskers klaar voor huisartsen en woonzorgcentra in de buurt. Maar snel kreeg ze hulp van mensen uit de buurt en ook van omliggende gemeenten. Iedereen springt in de bres en zonder veel woorden draait hun ploeg nu op volle toeren. Al meer dan 10.000 maskers gingen de deur uit.

Petra is preventieambtenaar bij de Federale politie en kan haar job nu combineren met het stikwerk. Voor de politie heeft ze een bestelling van 5.500 maskers in politieblauwe kleur, maar er zijn nog andere.