Petitie tegen sloop zwembad in Wervik

De zoon van de ingenieur-architect van het zwembad in Wervik is een petitie gestart tegen de sloop van de modernistische betonnen constructie uit 1980.

De stad wilde eerst een nieuw zwembad bouwen maar schrapte die plannen wegens te duur. Het oude sluit sowieso eind dit jaar, en de sloophamer dreigt. (lees verder onder de foto)

Maar de zoon van de architect wil niet dat dit 'meesterwerk' wordt vernield. Hij zegt dat die sloopplannen leiden tot grote verontwaardiging tot ver over de landsgrenzen. Volgens het schepencollege is het gebouw verouderd en is er betonrot. De sloopdreiging blijft dus.

LEES OOK: