In Waregem is een petitie gestart tegen nachtlawaai vanop de hippodroom, voornamelijk tijdens evenementen.

In de brievenbussen in de omgeving heeft een actiegroep "Waregem Beeft" strooibriefjes gestopt, met de vraag om een petitie te tekenen tegen het nachtlawaai. Ze willen zo een signaal geven aan het stadsbestuur. Afgelopen dagen was er nog de Waregem Horse Week met activiteiten tot laat op de avond.