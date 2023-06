Petitie tegen bouwproject Broelparking: "Geen inspraak"

Een buurtactiecomité wil dringend een masterplan met een duidelijke toekomstvisie.

"Project te groot"

De stad wil op de plaats van de vroegere Orangerie woningen en appartementen bouwen van 7 verdiepingen. Maar de provincie weigerde de vergunning omdat er dan te weinig groen is. Nu verkoopt de stad een extra perceel aan de bouwheer in de hoop daar te kunnen aan voldoen. Buurtbewoners vinden het project te groot. Ze willen meer duidelijkheid. Het onderwerp komt vanavond ook op de gemeenteraad.

Paul Vandaele van Buurtcomité Save Parking Broel: "Wij verwachten dat het project zou kaderen in een masterplan. Een masterplan, goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat alle projecten die hier in de buurt zouden komen, dat is ook de wens van de bewoners, daaraan zouden afgetoetst worden. Dat is de kern." - Schepen Maddens had ook beloofd om jullie inspraak te geven in het project hier aan parking Broeltorens, is dat ook effectief gebeurd? "Wel, sinds juli zijn we de laatste keer samen geweest, hij had beloofd voor het einde van het jaar. Het is maart geworden en daar hebben we mogen slikken. We hebben geen enkele inspraak gehad. Het plan was geregeld: de inrichtingsvisie."