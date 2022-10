Petitie tegen bedrijf voor stofhinder: "Willen spreken met buurt"

In Roeselare zijn buurtbewoners van het bedrijf Sidegro een petitie gestart. Na de zware brand van twee maanden geleden vinden ze nog altijd asbestdeeltjes in hun tuin. Maar ze willen vooral dat het bedrijf wat doet aan de stofhinder.

Sidegro zegt dat het met alle vergunningen in orde is en al heel wat inspanningen doet om de hinder te beperken. Maar ze willen ook het gesprek met de buurt aangaan.

Ook zorgen over fijn stof

Buurtbewoner Jan Vanmaele toont ons enkele stukjes asbest. Ruim twee maanden na de brand bij Sidegro vindt hij er nog bijna dagelijks. Maar naast asbest is het vooral het fijn stof dat de buurt dwarszit. Vaak waaien er grote stofwolken over de wijk, zeggen ze.

"Wij vragen nu al jaren dat ze iets doen om het stof tegen te houden", zegt buurtbewoner Claire Sioen. "Maar in acht jaar tijd is er eigenlijk niets gebeurd op dat gebied."

Sidegro: "Wel inspanningen gedaan"

Maar dat spreekt het bedrijf Sidegro met klem tegen.

"Ze hebben loodsen geplaatst, loodsen ook met geluidswanden, om ook de lawaaihinder zo veel mogelijk te beperken. Er is bovendien een installatie geplaatst die alles te benevelt, zodat we die stofhinder tot een minimum kunnen beperken", zegt Bernhard De Muynck, advocaat van Sidegro.

Na de brand is er een petitie gestart, met de vraag aan het bedrijf om meer rekening te houden met de buurt en meer te doen tegen de stofhinder. Heel wat mensen ondertekenden de petitie.

"Voor het moment een driehonderdtal gezinnen uit de buurt maar ook uit heel Roeselare. Want die asbestwolk is niet gestopt op deze parochie. De zware stukken zijn hier gevallen. Maar de minder zichtbare partikeltjes zijn in heel Roeselare en zelfs daarbuiten gevallen."

Sidegro is alvast bereid om met de buurt aan tafel te gaan zitten.

"Wij zijn principieel bereid om met die mensen aan tafel te gaan zitten als dat sereen kan, om naar de bezorgdheden van die mensen te luisteren."

Stad helpt bemiddelen

En ook de stad Roeselare wil mee helpen bemiddelen.

Kris Declercq, burgemeester van Roeselare: "We hebben een paar weken geleden een vergadering gehouden met een vertegenwoordiger van de buurt. We volgen dat op, om nog meer duidelijkheid te verstrekken rond gezondheidsvragen. Maar ook aan het bedrijf zelf zijn er vragen gesteld.

Wij faciliteren en vinden het belangrijk dat het bedrijf ook antwoorden kan geven op de vragen die de mensen zich stellen."