Peter Gyselbrecht en VRT-journalist vrijgesproken voor lekken uit dossier Kasteelmoord

Eerder waren ze veroordeeld voor een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel. Maar het hof oordeelde dat ze geen misbruik hebben gemaakt van het inzagerecht in het dossier van de Kasteelmoord.

"Onschuld bewijzen"

Alles draaide rond afgeluisterde telefoongesprekken uit de zaak van de kasteelmoord die werden uitgezonden in het tv-programma Terzake in 2016. Het hof volgde de redenering van Gyselbrechts advocaat. Hij had de gesprekken al meer dan vier jaar in zijn bezit. Op het moment van het doorspelen van de gesprekken, stond Peter Gyselbrecht (zoon van opdrachtgever André Gyselbrecht) op het punt doorverwezen te worden voor de moord op zijn schoonbroer. Bovendien wou het openbaar ministerie zijn advocaat van het dossier halen.

Het hof gelooft nu dat hij het onderzoek of de familie Saelens niet wou schaden, maar de opnames doorspeelde om zijn eigen onschuld te bewijzen. Aangezien Gyselbrecht werd vrijgesproken, kan volgens het hof journalist Bart Aerts niet aanzien worden als mededader. Ook Aerts werd bijgevolg vrijgesproken.