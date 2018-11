Personeel Vasco weer aan het werk

De werknemers van radiatorbouwer Vasco, of bekend als Superia, in Zedelgem zijn vandaag terug aan de slag.

Gisteren kregen ze nog te horen dat het bedrijf in de loop van 2019 sluit. Momenteel staan er geen vakbondsacties gepland. De mensen van de productie hebben na de mededeling gisteren niet meer gewerkt, maar vandaag zijn ze wel terug actief. Al is er volgens de vakbonden een gelaten sfeer. In juli volgend jaar stopt de productie op de site. Dat is het begin van een uitdoofscenario waarbij alle 80 werknemers hun job verliezen. Eind volgende week starten de onderhandelingen tussen vakbonden en directie.

