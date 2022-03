In Zeebrugge verwacht het personeel van rederij P&O geen gevolgen van de grote ontslagronde waarbij 800 Britse werknemers hun werk verliezen.

Gisteren viel het werk bij P&O tijdelijk stil bij de aankondiging maar in Zeebrugge werken ze voort. Het is het personeel op de schepen dat getroffen worden. De mensen op de terminal blijven buiten schot. Bij P&O in Zeebrugge werken 200 havenarbeiders en veertig bedienden.

Bij ons zijn geen acties gepland. In Hull, Dover en Liverpool betogen de vakbonden tegen de grote ontslaggolf.

Lees ook