Personeel Mainfreight in Oostende werkt langzamer als eis voor hogere lonen

In hetzelfde bedrijf in Genk is zelfs een spontane staking uitgebroken. Dat is vernomen van vakbondssecretaris Birger Victor (BTB-ABVV). Mainfreight heeft vier sites in ons land, in Oostende, Zwijnaarde, Genk en Evergem, en het is volgens Victor niet uitgesloten dat het ook in de twee andere vestigingen nog tot protest komt. "Al maanden onderhandelen wij met de werkgever over een loonsverhoging", zegt de vakbondsman.

Personeel moeilijk te vinden

"De mensen hebben tijdens de coronacrisis zware inspanningen geleverd. Deze sector is steeds blijven voortwerken, onder moeilijke omstandigheden. Wij willen graag een financiële bonus zien voor de inspanningen die de werknemers geleverd hebben. Het leven wordt bovendien voor iedereen duurder, de prijzen stijgen."

Volgens Victor heeft de directie een voorstel gedaan om de lonen van de arbeiders op jaarbasis op te trekken met zowat 150 euro netto, en die van de bedienden met 90 euro netto. "Dat is onvoldoende", zegt de vakbondsman, die benadrukt dat de vakbonden vragende partij zijn om een oplossing te vinden en steeds aan tafel willen gaan. "Maar de bal ligt nu in het kamp van de directie."

De vakbondssecretaris merkt ook nog op dat andere bedrijven in de sector wél bereid zijn om inspanningen te doen voor de werknemers. "En vergeet niet dat veel bedrijven in de sector op zoek zijn naar personeel. Het is niet makkelijk om mensen te vinden en bedrijven hebben er dus alle belang bij om te trachten werknemers aan zich te binden."