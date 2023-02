Personeel Ideal keurt akkoord goed: einde staking

Gisteren was een belangrijke dag bij Ideal Floorcoverings in Wielsbeke. Vakbonden en directie zaten samen voor nieuw overleg op dag zes van de staking. Sinds vorige week donderdag ligt de vestiging plat en voeren vakbonden actie.

Voorakkoord na lang overleg

Zoals bekend is moederbedrijf Beaulieu International Group van plan om textielbedrijf Ideal Floorcoverings in Wielsbeke te sluiten. 175 jobs zijn bedreigd. De onderhandelingen over het sociaal plan liepen heel moeizaam.Vooral over de afscheidsvergoedingen was veel te doen. De werknemers van de Wielsbeekse vestiging willen even hoge bedragen als die in Komen waar ook een afdeling van de groep sloot.

Gisteren werd er voor de zesde dag gestaakt en lag de productie van getuft tapijt stil. Nu zijn vakbonden en directie dus uit de impasse geraakt en is er een akkoord.