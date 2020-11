Personeel COVID-afdeling krijgt koelvesten om af te koelen

Het personeel op de COVID-afdeling van AZ Groeninge in Kortrijk draagt voortaan koelvesten. Zo kunnen ze comfortabeler werken in de zeer warme beschermpakken die ze moeten dragen op de corona-afdeling. Het idee komt vanuit Nederland.

De beschermingspakken voor medewerkers op de COVID-afdeling zijn niet altijd even comfortabel. Voor de medewerkers is het vaak enorm warm onder de pakken. Daarom kocht AZ Groeninge een dertiental koelvesten aan om onder die pakken te dragen.

"Het werkt zoals een frigobox. In de koelvesten zitten koelelementen en die zorgen ervoor dat onze medewerkers het minder warm krijgen. Het gaat om koelelementen van zo'n 22 graden Celsius", zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

Of het project wordt uitgebreid is nog niet duidelijk, maar de medewerkers zijn alvast enthousiast. "Onze mensen zeggen dat het veel comfortabeler werken is. Die pakken zijn niet te onderschatten en zorgen vooral voor heel veel warmte. We zijn blij dat we het op die manier aangenamer kunnen maken voor onze medewerkers", aldus Lammertyn.