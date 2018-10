In Roeselare is er weer deining rond het nieuwe toekomstplan voor de Scholengroep Sint-Michiel, schrijft Het Laatste Nieuws.

In het nieuwe plan zouden alle scholen blijven bestaan en worden de campussen VISO één. Ook het vorige plan kon niet op bijval rekenen en werd na hevig protest afgevoerd. De komende dagen kunnen er wellicht nieuwe acties volgen want het personeel stelt zich vragen bij de inhoud van het plan en oordeelt dat er van de beloofde inspraak weinig in huis gekomen is. Het plan voorziet wijzigingen, enkele scholen verliezen een bepaalde richting bijvoorbeeld.

Lees ook: