Personeel Bekaert werkt weer, nieuwe acties mogelijk

In de verschillende vestigingen van Bekaert is het personeel vandaag weer aan de slag, na de 24-urenstaking van vrijdag. Nieuwe acties deze week zijn niet uitgesloten.

Vakbonden en personeel waren vorige week verbolgen over het aangekondigde ontslag van 281 werknemers. 106 in Deerlijk, maar ook tientallen in Zwevegem, Ingelmunster en in Moen, waar de fabriek dichtgaat. Er is daarom kort nadat Bekaert het nieuws bekendmaakte beslist om vrijdag 24 uur te staken.

Nieuwe acties?

Dit weekend is er ook al gewerkt, maar dat gebeurde wel aan een lager tempo. Normaal verloopt de werkdag vanaf vandaag weer normaal. Deze week komen er allicht nog acties, en starten ook onderhandelingen met de directie.

