Perrons station Brugge ontruimd

Het treinverkeer in West-Vlaanderen is zondag omstreeks 13.30 uur volledig stilgelegd ten gevolge van het stormweer. Dat is vernomen bij infrastructuurbeheerder Infrabel. Er zijn te veel incidenten op het net, zoals bomen en takken die op de sporen beland zijn.

Bomen en takken

Er is op het spoornet door de rukwinden onder meer hinder op de lijnen tussen Brugge en Knokke en Brugge en Blankenberge, tussen Ingelmunster en Kortrijk, en tussen Lichtervelde en Deinze, waar ter hoogte van Tielt een slagboom in de bovenleiding beland is. Op veel plaatsen zijn bomen, takken of weggewaaide spullen tot zelfs tuinhuisjes op de sporen beland.

Kusttram

De kusttram rijdt zondag sinds 13.00 uur niet meer omwille van de hevige wind. Dat is vernomen van een woordvoerster van openbaarvervoermaatschappij De Lijn. De bussen en trams van De Lijn ondervinden in heel Vlaanderen zondagnamiddag zware hinder door het stormweer.

Op de volledige lijn is de kusttram zondagnamiddag vervangen door pendelbussen. Trams en bussen ondervinden in heel Vlaanderen zware hinder door obstakels die op de weg gewaaid zijn. De bussen blijven voorlopig nog rijden, maar reizigers moeten rekening houden met vertragingen en lokale omleidingen.