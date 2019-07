Permanente installatie CWRM voorgesteld

Vandaag is de permanente landartinstallatie CWRM van Koen Vanmechelen in provinciedomein De Palingbeek (Ieper) voorgesteld.

Hiermee zet de Provincie het verhaal voort van de tijdelijke en gelijknamige installatie die in 2018 in De Palingbeek te zien was.

Binnen ‘ComingWorldRememberMe’ (CWRM) werd toen de expo ‘600.000 beeldjes – 600.000 namen’ uitgewerkt, een verwijzing naar het aantal slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog op Belgische bodem. Met deze nieuwe installatie willen de Provincie en Koen Vanmechelen de slachtoffers een definitieve plaats geven in onze geschiedenis, ons heden en onze toekomst.

De Provincie West-Vlaanderen investeerde 177.317,66 euro (incl. btw) in de installatie en de bijhorende omgevingswerken.

Tussen 30 maart en 11 november 2018 konden bezoekers de installatie van 3 hectare bezichtigen. De expo ‘600.000 beeldjes – 600.000 namen’ kon rekenen op zo’n 213.5000 bezoekers. Na 11 november werden 400.000 beeldjes verdeeld aan de bezoekers en de makers van de beeldjes.