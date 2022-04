Permanent onttrekkingsverbod op Bornebeek en Hertsbergebeek

Het onttrekkingsverbod is nodig om de ecologische doelen te halen en zeldzame, kwetsbare vissoorten beter te beschermen. De maatregel gaat in op 1 april 2022 en geldt het hele jaar rond.

Bescherming toekomstige droogte

Onttrekkingen hebben een grote impact op waterlopen met een klein debiet. Ze kunnen onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken, bijvoorbeeld aan zeldzame, kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad. Enkel in specifieke situaties zijn onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.

De coördinatiecommissie integraal waterbeleid maakte een kader op voor het instellen van permanente onttrekkingsverboden en bezorgde haar advies aan de West-Vlaamse provinciegouverneur. Gouverneur Decaluwé besliste dat advies te volgen.

Voor ecologisch zeer kwetsbare kleine beken biedt een tijdelijk verbod tijdens een periode van droogte nog onvoldoende bescherming. Een permanent onttrekkingsverbod vormt dus geen reactie op een droogtetoestand, maar is net bedoeld om het kwetsbare ecosysteem te beschermen tegen toekomstige droogteperiodes.

Uitzonderingen

"Als landbouwprovincie wilden we in West-Vlaanderen de gebruikers eerst informeren en de nodige tijd geven zich voor te bereiden op beperkingen in watergebruik", stelt gouverneur Decaluwé. Zo ging de gouverneur in gesprek met de landbouwers in het gebied dat zich vooral in de gemeente Oostkamp uitstrekt. Daarom is nu pas tot het instellen van een permanent onttrekkingsverbod beslist. "We stelden vast dat er een beperkte watervraag is en we echt stappen moeten zetten om er de waterkwaliteit te bevorderen, het jaar rond."

Op het permanent onttrekkingsverbod zijn een beperkt aantal uitzonderingen voorzien. Zo blijven weidepompen voor drenking van vee in weides toegelaten en gemachtigde onttrekkingen door de waterbeheerder via een gravitaire overloop met vaste hoogte voor zover de minimumpeilen verzekerd blijven. Verder mogen hulpdiensten ook nog onttrekken in geval van nood en als er geen alternatief voorhanden is.