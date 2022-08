PepsiCo Veurne investeert 7,5 miljoen euro tegen toenemende droogte

PepsiCo Veurne zet tal van projecten op om de toenemende droogte tegen te gaan. Zo wil de vestiging van de chipsfabriek haar leidingwaterverbruik tegen 2030 doen dalen van 3,5 naar 0,4 liter per kilogram afgewerkt product.

In totaal investeert PepsiCo ongeveer 7,5 miljoen euro in de verschillende waterprojecten.

Productie chips zeer waterintensief

Binnen PepsiCo staat West-Vlaanderen aangemerkt als hoogrisicowatergebied. De productie van chips is zeer waterintensief. Zo is ongeveer 5,5 liter water nodig om een kilogram chips te produceren.

Daarom worden er bij PepsiCo extra maatregelen genomen om oplossingen te vinden voor droogte. PepsiCo Veurne investeert zo in de optimalisering van waterverbruik, het opvangen en hergebruiken van hemelwater en het vocht in aardappelen, en slimme monitoring.

Waterzuiveringsinstallatie breidt uit

Concreet zal PepsiCo haar waterzuiveringsinstallatie uitbreiden. Daarmee moet 95 procent van het gefilterde proceswater worden hergebruikt in plaats van de huidige 50 procent. Verder start het bedrijf samen met enkele partners een nieuw waternet op om afval- en hemelwater te verzamelen, zuiveren en te hergebruiken.

Ook het vocht in de aardappelen die het bedrijf gebruikt, zal worden gerecupereerd. Met een condensor wordt tijdens het productieproces de waterdamp uit de aardappelen opgevangen. Vervolgens wordt het gecondenseerde water gezuiverd voor hergebruik. Zo zal de vestiging in Veurne zo'n 120.000 liter water per dag besparen.

Ook in de fabriek wordt waterverbruik gemonitord. Teams in de fabriek meten voortdurend het waterverbruik op de productielijnen. Dat heeft de laatste twee jaar een waterbesparing van meer dan 10 procent opgeleverd.