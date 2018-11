Niet dat het initiatief geen succes kent, want de voorbije jaren maakten 3.000 jongeren er gebruik van. Omwille van het succes werd al een dubbeldekker ingezet, maar ook die geraakte overvol en dat is onverantwoord vindt schepen Karolien Avonture. Het schrappen van de pendelbus is alvast een streep de door de rekening van de plaatselijke jeugd. Intussen bekijkt het schepencollege of er kan worden gewerkt met taxicheques.