Pelletverkoper in Izegem kan vraag niet bijhouden

Hoewel de prijs ook voor pellets verdrievoudigd is, kunnen pelletverkopers de vraag nog amper bijhouden. Pelletverkoper Toon Degrauwe in Izegem voert zelfs een bestellingsstop in.

De torenhoge energieprijzen zorgen ervoor dat mensen op zoek gaan naar een alternatief voor de klassieke centrale verwarming. Met de winter voor de deur is de vraag naar pellets daardoor zo fel gestegen dat handelaars de bestellingen niet meer kunnen bolwerken. Nochtans is ook de prijs van pellets verdrievoudigd.

De reden daarvoor is nog altijd de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen.

Wekelijkse prijsschifting

Pelletverkoper Toon Degrauwe uit Izegem werkte altijd met een bestellingstermijn van twee weken. Intussen zijn dat al acht weken geworden.

"Vroeger hadden we altijd een seizoensprijs, dit jaar is dat een maandprijs geworden. En dan op het laatste zelfs een wekelijkse prijsschifting. We hadden altijd een prijs van 250 euro voor een palet pellets, dit jaar is dat 800 euro", vertelt hij.

Niet goedkoopste

Hoewel verwarmen met pellets nog altijd voordeliger is dan met gas en elektriciteit, is dit op het einde van de rit niet meer de goedkoopste oplossing. "1000 liter mazout komt overeen met twee paletten pellets. Voor twee paletten met pellets betaal je 1400 euro, terwijl 1000 liter mazout 1250 euro kost", zegt de handelaar.

Ondertussen proberen ook oplichters te profiteren van de rush op pellets. Let daarom goed op als je ergens een bestelling plaatst.