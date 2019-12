Pedosint jaar naar de cel

Zijn voorwaardelijke straf werd woensdag omgezet in een effectieve celstraf.

André Hazes-imitator Johnny M. werd begin deze maand gezien toen hij verkleed als Sinterklaas kinderen op zijn schoot nam. Eerder dit jaar werd hij echter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor zedenfeiten met een minderjarige. Hij begon een relatie met een meisje dat amper 13 jaar oud was. Dat was erg tegen de zin van de moeder van het meisje en zij diende een klacht in. De rechtbank legde hem toen een voorwaardelijke straf op. Zo moest hij omgang met minderjarigen vermijden. Door als Sinterklaas op te treden, schond hij zijn probatievoorwaarden. Er werd een klacht ingediend en hij werd opgepakt.

De beklaagde zei dat hij het deed om een vriend in nood te helpen en dat hij spijt had. "Hij lacht ons uit in het gezicht", zei het openbaar ministerie. Woensdag besloot de correctionele rechtbank van Kortrijk om zijn straf om te zetten in een effectieve celstraf. Dat betekent dat de charmezanger achter de tralies vliegt. "Het is erg spijtig dat je de kans die ik je gaf, niet hebt gegrepen", zei de rechter nog.