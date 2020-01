Pedoproces Dendermonde: procureur eist zware straffen

De beklaagden, onder wie een man uit Kortrijk, staan terecht voor bezit, vervaardiging en verspreiding van kinderpornografisch materiaal, het aanzetten tot het maken van zo'nbeelden en mensenhandel. Verschillende staan ook terecht voor aanranding van kinderen uit hun omgeving.

"pleegden zelf feiten"

In de zaak van vrijdag valt op dat de beklaagden, in tegenstelling tot andere pedofielen, elkaar persoonlijk kenden. "Ze kenden elkaars identiteit, wat uitzonderlijk is voor pedofielen", zei procureur Borms. "Ze hadden een nauwe band met elkaar, hielden er frequente contacten op na, zowel online als in real life. De chatconversaties tussen de vijf en het gevonden beeldmateriaal, wijzen er duidelijk op dat de mannen ook zelf feiten pleegden."

"Op verschillende kinderen uit hun ruime omgeving, en ook op hun eigen kinderen, ook al ontkennen ze dat. Er zijn beelden waarop dit heel duidelijk te zien is."

Lees ook: