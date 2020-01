Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Nieuwpoort. Intussen is duidelijk dat er nog een tweede minderjarig slachtoffer is. Bij het ene slachtoffer wordt de man verdacht van aanranding en verkrachting; bij het andere slachtoffer is er enkel sprake van aanranding.

Volgens de procureur staan de feiten los van het beroep van de verdachte.