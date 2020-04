Peace Village vangt straks coronapatiënten op

In Mesen maken ze Peace Village momenteel klaar om als een van de zes West-Vlaamse schakelcentra te fungeren. In die centra kunnen coronapatiënten terecht die nog niet naar het ziekenhuis of nog niet naar huis kunnen.

In Mesen is plaats voorzien voor een veertigtal patiënten. Het is vandaag nog gruwelijk stil in het anders zo bruisende Peace Village, een bekend jeugdhostel met 43 studio’s, waar 165 mensen kunnen overnachten. Sinds begin maart is het al gesloten, en dat is een zware klap voor het jeugdcentrum. De VZW ziet 80 procent van zijn inkomsten wegvallen, 10 van de 11 personeelsleden zijn tijdelijk werkloos.

Maar in Mesen blijven ze niet bij de pakken zitten. Eerder al ving Peace Village vluchtelingen op, nu zijn ze bereid om coronapatiënten op te vangen. Het wordt zo een van de zes schakelcentra in West-Vlaanderen. En dat is in een kleine gemeenschap als Mesen niet zo evident. Er is nogal wat bezorgdheid bij de inwoners, maar de burgemeester stelt hen gerust.

Peace Village moet tegen 3 april klaar zijn om indien nodig coronapatiënten op te vangen.