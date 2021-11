PCR-testlabo's krijgen het druk en het is langer wachten op resultaat

Dat is ook het geval in het ziekenhuislabo van AZ Delta. Labodirecteur Dieter De Smet: "De testen in de labo's zijn exponentieel toegenomen, waardoor het ook drukker is. Na de afname van een PCR-test is er een continue transport naar ons labo in Rumbeke. Wanneer het daar aankomt, garanderen we een resultaat binnen de 24 uur. Momenteel halen wij dat ook. Voor de toegenomen drukte konden we de resultaten binnen de 8 uur kennen, maar dat verwachtingspatroon halen we niet meer. We merken ook dat andere labo's in onze provincie het drukker krijgen en het verwachtingspatroon van 24 uur niet meer halen. Daar is dat dan soms 36 uur tot 48 uur. Wij schalen onze capaciteit op, zoeken extra personeel, ook al is dat moeilijker te vinden."