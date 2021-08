Paulusfeesten Oostende kleiner en intiemer

Vanmiddag mocht de West-Vlaamse band Sugar Cane Combo de ambiance op gang brengen.

De Paulusfeesten zien er dit jaar wel helemaal anders uit. Bezoekers moeten voor het eerst in de geschiedenis van het stadsfestival reserveren. Maar dat loopt goed. Verschillende avonden zijn al uitverkocht. Joris Pollet: De grootste verandering voor ons is dat het plein omheind is, mensen zitten aan tafels en moeten reserveren. We hadden vroeger bezoekersaantallen tot 12.000 op topdagen, nu zijn er dat dagelijks maximum 1.000."

De 48ste editie van het gratis stadsfestival brengt nog wel bekende namen, maar dan in een kleinere bezetting dan gewoonlijk. Er is elke ook straattheater. Andere jaren zijn er 450 vrijwilligers aan de slag, nu 200.