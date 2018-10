Pauline Van Marcke treedt in voetsporen van haar vader

In Anzegem wordt Pauline Van Marcke (19) over vier jaar schepen.

Daarmee treedt ze in de politieke voetsporen van haar vader, burgemeester Claude Van Marcke die vorig jaar overleed na complicaties bij een routine-ingreep. Pauline haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen als nieuweling een ongezien aantal voorkeurstemmen op de lijst Samen Eén. Ze wordt na haar studies politieke wetenschappen dus schepen, al heeft ze wel getwijfeld. "Het is een beslissing die je niet zomaar neemt als negentienjarige. We hebben er dus thuis goed over nagedacht en ook binnen de partij. We hebben dan samen de beste oplossing gezocht".

Eerbetoon

Pauline stond tweede op de lijst van Samen één. De hele ploeg ging van vier naar maar liefst 11 zetels. Als ze straks zetelt in de gemeenteraad is dat ook een eerbetoon aan hem. "Hij was een enorme harde werker en als hij iets wou dan ging hij daar ook helemaal voor. Ik streef daar nu ook naar. Hij was ook een heel warm persoon. Zijn kinderen waren het belangrijkste in zijn leven, dat weet ik 100 procent zeker. Hij deed alles wat hij kon voor ons".