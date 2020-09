Paulig investeert 45 miljoen in Poco Loco

De Finse voedingsgroep Paulig zal 45 miljoen euro investeren in een nieuwe productievestiging van Poco Loco in Roeselare.

Die wordt gebouwd naast de bestaande productiesite en het hoogbouwmagazijn in de Pildersweg. Daarvoor wordt een bouwvergunningsdossier voorbereid. Met de investering wil het bedrijf zijn positie als marktleider in tex-mex in Europa versterken en zijn innovatiemogelijkheden vergroten. Paulig is actief in 13 landen en heeft op dit moment 4 tex-mex productiefaciliteiten in Europa, waarvan twee in België. In de nieuwe fabriek zullen tortilla wraps gemaakt worden.

Bijkomende jobs

“De investering van 45 miljoen euro is erg belangrijk voor Poco Loco en voor de regio Roeselare, waar we al zo'n 700 mensen tewerkstellen. Dankzij deze nieuwe fabriek zullen we heel wat nieuwe jobs creëren", zegt directeur Rogier Verkarre van Poco Loco.

Duurzame fabriek

Paulig wil een duurzame koploper zijn in de voedings- en drankenindustrie en heeft hiervoor ambitieuze klimaatdoelen gesteld. De locatie van de nieuwe fabriek in Roeselare laat toe om de logistiek en de klimaatimpact ervan te optimaliseren. Paulig onderzoekt ook de mogelijkheden om in de nieuwe fabriek duurzame energie te gebruiken. "Als voedings- en drankenbedrijf hebben we onze verantwoordelijkheid rond klimaat en gezondheid. De nieuwe fabriek zal een stuk energiezuiniger worden dan de bestaande fabrieken. Dit betekent meer volumes met hetzelfde energieverbruik ”, legt Rogier Verkarre uit.