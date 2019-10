Paul Delvaux museum breidt collectie uit

Dit vrij grote schilderij maakt deel uit van de werken die de kunstenaar in de jaren 1930 schilderde. De schilderijen uit die periode zijn zeldzaam want Delvaux was toen weggegaan van zijn eerste vrouw en had haar het huis, het atelier en de inhoud daarvan overgelaten.

Slapende Venus

Het naakt herinnert aan de befaamde Slapende Venus waarvan ze een rustige versie lijkt te zijn. Haar sirene-achtige lichaam rust op het strand dat subtiel overgaat in een kalme zee. De kabbelende golven dialogeren met de wolken in een noordelijk licht. In deze compositie zijn twee geliefkoosde thema’s van de kunstenaar terug te vinden: de vrouw en de natuur.

"Het werk past in de missie van ons museum dat het publiek vertrouwd wil maken met het parcours en de verschillende etappes van de plastische evolutie binnen het oeuvre van de kunstenaar", zegt wetenschappelijk directeur Camille Brasseur. "Laten we hopen dat de aanwezigheid van dit schilderij slechts het begin zal zijn van nieuwe aanwinsten die de kennis over de grote meester die Delvaux is, nog meer zal nuanceren.